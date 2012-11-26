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Pazı Yaprağında İstavrit

Pazı Yaprağında İstavrit
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg istavrit

1 demet pazı

4 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet soğan

3-4 diş sarımsak

2 adet defne yaprağı

5-6 adet tane karabiber

3-4 dilim limon

Yarım çay bardağı su

Tuz, kekik, karabiber

YAPILIŞI

Balıkları ayıklayıp, yıkayın ve bir kenara alın. Pazı yapraklarını sıcak suya batırıp, çıkarın. Zeytinyağında yemeklik doğranmış soğan ve sarımsağı iyice kavurun. İçine defne yaprağı, tane karabiber, tuz, kekik ve karabiber katıp, 1-2 kez çevirin. Fırın tepsisine 4-5 adet pazı yaprağını serin ve sırasıyla üzerine balıkları dizip, kavurduğunuz malzemeyi yayın. Limon dilimlerini yerleştirdikten sonra kalan pazı yaprakları ile üzerini kapatın. Suyu gezdirip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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