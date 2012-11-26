Pazı Yaprağında İstavrit

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balıkları ayıklayıp, yıkayın ve bir kenara alın. Pazı yapraklarını sıcak suya batırıp, çıkarın. Zeytinyağında yemeklik doğranmış soğan ve sarımsağı iyice kavurun. İçine defne yaprağı, tane karabiber, tuz, kekik ve karabiber katıp, 1-2 kez çevirin. Fırın tepsisine 4-5 adet pazı yaprağını serin ve sırasıyla üzerine balıkları dizip, kavurduğunuz malzemeyi yayın. Limon dilimlerini yerleştirdikten sonra kalan pazı yaprakları ile üzerini kapatın. Suyu gezdirip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.