Pazı Yaprağında Palamut Sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavaya 1 çorba kaşığı tereyağı ve yemeklik doğranmış soğanı alın. içine ince kıyılmış mantarları ve sivri-biberi, karabiberi, pul biberi ilave edin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Diğer tarafta palamutu ayıklayıp, filetosunu çıkarın. Filetoları kuşbaşı doğrayın ve kavurduğunuz malzemelerle birlikte karıştırın. Pazı yapraklarını 5 dakika suda haşlayın ve suyunu süzün. Hazırladığınız harçtan içlerine koyup dolma sarar gibi sarın. Cam bir fırın kabına pazı sarmaları dizin. Üzerine geri kalan tereyağını koyun. Soya sosunu gezdirip, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20 dakika pişirin. Servis tabağına aldığınız sarmaları sıcak olarak servis yapın.