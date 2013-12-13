Pazı Yatağında Kırlangıç

Kırlangıç filetoyu suda 10 dakika haşlayın ve bir kevgir yardımıyla servis tabağına alın. Pazı yapraklarını önce kaynar suya daha sonra soğuk suya batırıp çıkarın. Diğer taraftan tereyağını bir tavaya alıp ince kıyılmış soğan, sarımsak ve mantarı kavurun. Üzerine rendelenmiş domates, haşlanmış balık fileto, tuz ve karabiber ilave edin. 2-3 dakika daha kavurun. Fırın tepsisine alüminyum folyo serin ve üzerine 5 adet pazı yaprağını yerleştirin. Hazırladığınız balıklı karışımı pazıların üzerine yayın. Kalan pazı yapraklarını üzerine kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirip sıcak olarak servis yapın.