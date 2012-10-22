Peynirli Somon

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg somon fileto
350 gram yağlı beyaz peynir
1 demet maydanoz
1 çorba kaşığı kıyılmış
taze kekik
3 çorba kaşığı
eritilmiş tereyağı
2 adet limonun suyu
Tuz, karabiber
Servis için: Fırınlanmış limon dilimleri
YAPILIŞI
Somon filetoları fırın tepsisine bir sıra olacak şekilde yerleştirin. Ayrı bir yerde peynir, kıyılmış maydanoz ve kekiği harmanlayıp, somonların üzerine pay edin. Kalan somon filetoları peynirli karışımın üzerine kapatın. Üzerine tereyağı ve limon suyu gezdirin. Tuz ve karabiber serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 30 dakika pişirin. Limon dilimleri ile servis yapın.