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Peynirli Somon

Peynirli Somon
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg somon fileto

350 gram yağlı beyaz peynir

1 demet maydanoz

1 çorba kaşığı kıyılmış

taze kekik

3 çorba kaşığı

eritilmiş tereyağı

2 adet limonun suyu

Tuz, karabiber



Servis için: Fırınlanmış limon dilimleri

YAPILIŞI

Somon filetoları fırın tepsisine bir sıra olacak şekilde yerleştirin. Ayrı bir yerde peynir, kıyılmış maydanoz ve kekiği harmanlayıp, somonların üzerine pay edin. Kalan somon filetoları peynirli karışımın üzerine kapatın. Üzerine tereyağı ve limon suyu gezdirin. Tuz ve karabiber serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 30 dakika pişirin. Limon dilimleri ile servis yapın.
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