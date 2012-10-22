Peynirli Somon

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Somon filetoları fırın tepsisine bir sıra olacak şekilde yerleştirin. Ayrı bir yerde peynir, kıyılmış maydanoz ve kekiği harmanlayıp, somonların üzerine pay edin. Kalan somon filetoları peynirli karışımın üzerine kapatın. Üzerine tereyağı ve limon suyu gezdirin. Tuz ve karabiber serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 30 dakika pişirin. Limon dilimleri ile servis yapın.