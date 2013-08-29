Peynirli ve Ispanak Somon Ruloları

sıkarak, kağıt havlu ile kurulayın. Ispanakları, uçları üst üste gelecek şekilde dizerek büyük bir dikdörtgen

oluşturun. Peynirleri birbirine karıştırarak, yumuşak bir karışım elde edene kadar çırpın. Ispanağın

üzerine peyniri sürün. Üzerine somon fümeleri yerleştirin ve rulo yapın. Ruloyu dilimleyip, ekmeklerin

üzerine yerleştirin ve servis yapın.

Fırını 190 derecede ısıtın. Ekmeği dilimleyin. Her iki tarafını da sıvı yağ ile fırçalayıp, fırın tepsisine yerleştirin. 10 dakika boyunca, ekmekler hafif sararana kadar çevirerek pişirin. Ispanağın saplarını ayıklayın ve yapraklarını 3 dakika kaynamış suda bekletin. Süzdükten sonra soğumaya bırakın. Daha sonra yaprakları