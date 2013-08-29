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Peynirli ve Ispanak Somon Ruloları

Peynirli ve Ispanak Somon Ruloları
    Sofra Tarifi

    MALZEMELER

    1 adet baget ekmek

    2 çorba kaşığı sıvı yağ

    500 gram ıspanak

    90 gram krem peynir

    90 gram keçi peyniri

    Dilimlenmiş somon füme

    YAPILIŞI

    Fırını 190 derecede ısıtın. Ekmeği dilimleyin. Her iki tarafını da sıvı yağ ile fırçalayıp, fırın tepsisine yerleştirin. 10 dakika boyunca, ekmekler hafif sararana kadar çevirerek pişirin. Ispanağın saplarını ayıklayın ve yapraklarını 3 dakika kaynamış suda bekletin. Süzdükten sonra soğumaya bırakın. Daha sonra yaprakları
    sıkarak, kağıt havlu ile kurulayın. Ispanakları, uçları üst üste gelecek şekilde dizerek büyük bir dikdörtgen
    oluşturun. Peynirleri birbirine karıştırarak, yumuşak bir karışım elde edene kadar çırpın. Ispanağın
    üzerine peyniri sürün. Üzerine somon fümeleri yerleştirin ve rulo yapın. Ruloyu dilimleyip, ekmeklerin
    üzerine yerleştirin ve servis yapın.
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