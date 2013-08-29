Peynirli ve Ispanak Somon Ruloları

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet baget ekmek
2 çorba kaşığı sıvı yağ
500 gram ıspanak
90 gram krem peynir
90 gram keçi peyniri
Dilimlenmiş somon füme
YAPILIŞI
Fırını 190 derecede ısıtın. Ekmeği dilimleyin. Her iki tarafını da sıvı yağ ile fırçalayıp, fırın tepsisine yerleştirin. 10 dakika boyunca, ekmekler hafif sararana kadar çevirerek pişirin. Ispanağın saplarını ayıklayın ve yapraklarını 3 dakika kaynamış suda bekletin. Süzdükten sonra soğumaya bırakın. Daha sonra yaprakları
sıkarak, kağıt havlu ile kurulayın. Ispanakları, uçları üst üste gelecek şekilde dizerek büyük bir dikdörtgen
oluşturun. Peynirleri birbirine karıştırarak, yumuşak bir karışım elde edene kadar çırpın. Ispanağın
üzerine peyniri sürün. Üzerine somon fümeleri yerleştirin ve rulo yapın. Ruloyu dilimleyip, ekmeklerin
üzerine yerleştirin ve servis yapın.