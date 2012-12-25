Pırasalı Somon

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pırasayı temizleyip verev şekilde incecik doğrayın. Patatesleri halka doğrayın. Bir fırın kabını yağlayıp, patatesleri kaydırarak hafifçe üst üste gelecek şekilde dizin. Üzerine zeytinyağı gezdirip, tuz ve karabiber serpin. Pırasayı patateslerin üzerine yayın. Yeniden zeytinyağı gezdirip, tuz ve karabiber serpin. Somon dilimlerini en üste koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişmeye bırakın. Diğer taraftan krema, süt ve tane karabiberi karıştırın. Fırındaki somonun rengi hafifçe dönünce çıkarıp üzerine kremayı yayın. Yeniden fırına verin. Üzeri kızarana dek pişirip servis yapın.