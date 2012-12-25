Pırasalı Somon

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet pırasanın beyaz kısımları
3-4 adet patates
8 dilim somon
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım paket (100 ml) krema
1 su bardağı süt
1 çorba kaşığı tane karabiber
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Pırasayı temizleyip verev şekilde incecik doğrayın. Patatesleri halka doğrayın. Bir fırın kabını yağlayıp, patatesleri kaydırarak hafifçe üst üste gelecek şekilde dizin. Üzerine zeytinyağı gezdirip, tuz ve karabiber serpin. Pırasayı patateslerin üzerine yayın. Yeniden zeytinyağı gezdirip, tuz ve karabiber serpin. Somon dilimlerini en üste koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişmeye bırakın. Diğer taraftan krema, süt ve tane karabiberi karıştırın. Fırındaki somonun rengi hafifçe dönünce çıkarıp üzerine kremayı yayın. Yeniden fırına verin. Üzeri kızarana dek pişirip servis yapın.