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Pırasalı Somon

Pırasalı Somon
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet pırasanın beyaz kısımları

3-4 adet patates

8 dilim somon

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım paket (100 ml) krema

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı tane karabiber

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Pırasayı temizleyip verev şekilde incecik doğrayın. Patatesleri halka doğrayın. Bir fırın kabını yağlayıp, patatesleri kaydırarak hafifçe üst üste gelecek şekilde dizin. Üzerine zeytinyağı gezdirip, tuz ve karabiber serpin. Pırasayı patateslerin üzerine yayın. Yeniden zeytinyağı gezdirip, tuz ve karabiber serpin. Somon dilimlerini en üste koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişmeye bırakın. Diğer taraftan krema, süt ve tane karabiberi karıştırın. Fırındaki somonun rengi hafifçe dönünce çıkarıp üzerine kremayı yayın. Yeniden fırına verin. Üzeri kızarana dek pişirip servis yapın.
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