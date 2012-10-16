DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Pisi Lokması

Pisi Lokması

Pisi Lokması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg pisi balığı

1 adet soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

15-20 adet karides

1 adet domates, tuz



Sos için: 2 çay bardağı krema

1 çorba kaşığı soya sosu



Üzerine: 1 çay bardağı

rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Balığın filetosunu çıkarın ve filetoları döverek inceltin. Üzerlerine tuz serpin. Kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun. Üzerine kıyılmış karides, kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ilave edip kavurmaya devam edin. Hazırladığınız harcı filetoların içine paylaştırın ve her birini sarıp, top haline getirdikten sonra güveç kabına yerleştirin. Sos için krema ve soya sosunu karıştırın. Balık topların üzerine gezdirin. En üste de rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN