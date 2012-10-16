Pisi Lokması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığın filetosunu çıkarın ve filetoları döverek inceltin. Üzerlerine tuz serpin. Kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun. Üzerine kıyılmış karides, kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ilave edip kavurmaya devam edin. Hazırladığınız harcı filetoların içine paylaştırın ve her birini sarıp, top haline getirdikten sonra güveç kabına yerleştirin. Sos için krema ve soya sosunu karıştırın. Balık topların üzerine gezdirin. En üste de rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.