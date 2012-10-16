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Pisi Ograten

Pisi Ograten
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg pisi balığı

2 su bardağı su, tuz



Beşamel sos için:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

1 çay bardağı krema

1-2 adet defne yaprağı

Tuz, karabiber, pul biber



Üzerine: 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve kılçığı çıkarılmış balığı iri küpler halinde doğrayın. Tencereye alıp üzerine 2 su bardağı su ve tuz ekleyin. 10 dakika haşlayın ve balığı kevgir yardımıyla suyun içinden alıp güveç kabına yerleştirin. Diğer taraftan yapışmaz yüzeyli bir tavaya koyduğunuz tereyağında unu rengi dönene kadar kavurun. Kremayı ilave edin ve 1-2 dakika pişirin. Daha sonra 1 su bardağı balık haşladığınız sudan ekleyin. Defne yaprağı, tuz, karabiber ve pul biber katın. 1-2 taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın. Güveç kabındaki balığın üzerine boşaltın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşar eriyene kadar pişirin. Sıcak servis yapın.
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