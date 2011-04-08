Pizza Di Mare (Deniz Ürünlü Pizza)

Sofra Tarifi

Hamur için: Bir buçuk su bardağı un Yarım su bardağı su 1 çay kaşığı yaş maya 1 çay kaşığı toz şeker, tuz Domates sos için: 200 gram domates 1 tatlı kaşığı zeytinyağı 5-6 dal fesleğen 2 diş sarımsak 2 dal taze kekik Üzeri için: 2 çorba kaşığı toz parmesan peyniri 3-4 dilim kalamar 6-8 adet karides 2 dilim somon füme 1 çorba kaşığı ton balığı Süslemek için: 3-4 adet haşlanmış midye

YAPILIŞI

Domates sos için domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Zeytinyağı ile birlikte bir tencereye alın. Suyunu bırakınca ince kıyılmış fesleğen, kekik ve sarımsakları ekleyin. İyice kaynadıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hamur için tüm malzemeyi bir kaba alıp yoğurun. Üzerinin kurumaması için temiz bir bezle örtüp 2 saat dinlendirin. Hamuru un serpilmiş düz bir zemine alın. Kenarlarını hafifçe yükseltip elinizle çevirerek 25 cm çaplı olacak şekilde açın. Üzerine domates sos sürüp parmesan peyniri serpin. Ton balığı, kalamar dilimleri, somon füme ve karidesleri dizin. Önceden ısıtılmış 300 derece fırında hamurun kenarları pembeleşene kadar pişirin. Pişen pizzanın üzerine haşlanmış kabuklu midyeleri yerleştirerek servis yapın.