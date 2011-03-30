Polenta Eşliğinde Baharatlı Karides

Kimyon, kişniş ve hardalı tavaya alın. Baharatların kokusu hissedilinceye kadar kadar kavurun. Soğumaya bırakın. Karideslerin kuyruk kısımlarını bırakarak kabuklarını soyun. Kavrulmuş baharat, toz kırmızıbiber, pul biber, un, karabiber ve zeytinyağını karidesle karıştırıp kenara alın. Polenta için, mısır ununu tencereye boşaltın. Üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiberi ilave edin. Sıcak haldeki tavuk suyunu karıştırarak ekleyin. Kısık ateşte ara ara karıştırarak 15 dakika pişirin. Tencereyi ocaktan alarak irice parçalanmış peyniri ve kıyılmış maydanozu ilave edip karıştırın. Polenta'yı servis yapana dek sıcak tutmaya çalışın. Karidesleri kızgın tavaya alın. Renkleri kırmızıya dönene kadar pişirip tencereye aktarın. Şarabı ilave ederek 20 saniye dinlendirin. Ilık haldeki tavuk suyunu ekleyip 5 dakika pişirin. Ilık haldeki polenta'yı servis tabağına alın. Karidesleri üzerine yerleştirin. Sıcak olarak servis yapın.