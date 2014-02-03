Portakal Soslu Sebzeli Mezgit

Patatesler tepsiye dizin. Süt, krema, sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırıp, üzerine dökün. 210 derece fırında sütü çekene dek pişirin. Ayrı bir yerde soğanları doğrayıp, 2 çorba kaşığı sıvı-yağda pişirin. Üzerine ıspanağı dökün. Çok az tuz, karabiber ve sarımsağı ekleyip, ateşi kapatın. Pişen patatesleri fırın kabına alıp, yanına ıspanakları dökün. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip, kaşarlar eriyene dek fırında bekletin. Ayrı bir yerde doğranmış domatesi, sıvı yağı, sivri biberi ve 2 adet defne yaprağını pişirin. Bu karışımı fırından çıkardığınız patates ve ıspanakların üzerine dökün. Ayrı bir yerde tarator malzemesini karıştırın. Mezgit filetoları 5-6 çorba kaşığı un, karabiber ve tuza bulayıp, kızartın. Portakal sos malzemelerini karıştırıp, kızarttığınız mezgitlerin üzerine dökün. Sos çektikten sonra fırından çıkardığınız patates ve ıspanakların üzerine koyup, taratorla birlikte servis yapın