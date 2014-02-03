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Sofra / Deniz Ürünleri / Portakal Soslu Sebzeli Mezgit

Portakal Soslu Sebzeli Mezgit

Portakal Soslu Sebzeli Mezgit
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket Ispanak

1 paket Patates

1 paket Mezgit Fileto

1 küçük kutu krema

1 baş sarımsak

3 orta boy soğan

tuz

karabiber

1-1.5 su bardağı süt

Zeytinyağ (kızartmak için)

Bir buçuk kahve fincanı sirke

Biraz rendelenmiş kaşar peyniri

1 küçük kutu doğranmış domates

2-3 adet sivri biber

2 adet defne yaprağı

5 çorba kaşığı un

Tarator için:

1 kahve fincanı sirke

1 kahve fincanı zeytinyağı

3 dilim bayat ekmek

Ceviz

fındık

4 diş sarmısak

Portakal sos için:

Yarım kahve fincanı sirke

Yarım kahve fincanı zeytinyağı

1 adet ekşi portakal (1 adet mandalina karıştırılabilir), tuz

YAPILIŞI

Patatesler tepsiye dizin. Süt, krema, sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırıp, üzerine dökün. 210 derece fırında sütü çekene dek pişirin. Ayrı bir yerde soğanları doğrayıp, 2 çorba kaşığı sıvı-yağda pişirin. Üzerine ıspanağı dökün. Çok az tuz, karabiber ve sarımsağı ekleyip, ateşi kapatın. Pişen patatesleri fırın kabına alıp, yanına ıspanakları dökün. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip, kaşarlar eriyene dek fırında bekletin. Ayrı bir yerde doğranmış domatesi, sıvı yağı, sivri biberi ve 2 adet defne yaprağını pişirin. Bu karışımı fırından çıkardığınız patates ve ıspanakların üzerine dökün. Ayrı bir yerde tarator malzemesini karıştırın. Mezgit filetoları 5-6 çorba kaşığı un, karabiber ve tuza bulayıp, kızartın. Portakal sos malzemelerini karıştırıp, kızarttığınız mezgitlerin üzerine dökün. Sos çektikten sonra fırından çıkardığınız patates ve ıspanakların üzerine koyup, taratorla birlikte servis yapın

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