Portakal Soslu Çipura

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Temizlenmiş balıkları kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Diğer yandan portakalları halka şeklinde dilimleyin. 2 dilimini ayırın ve diğer dilimleri tereyağıyla birlikte tavaya alın. 2-3 dakika çevirdikten sonra kızarmış balıkla tuzu ekleyin ve 1-2 kez çevirdikten sonra tavayı ocaktan alın. Ayırdığınız 2 dilim portakalı servis tabağına koyun ve aralarına portakallı balığı yerleştirin. Üzerini kırmızı soğan dilimleri ve defne yaprağı ile süsleyip, sıcak servis yapın.