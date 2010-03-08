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Portakal Soslu Çipura

Portakal Soslu Çipura
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy çipura

3 adet portakal

1 çorba kaşığı tereyağı

2 adet defne yaprağı

1 adet kırmızı soğan

Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Temizlenmiş balıkları kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Diğer yandan portakalları halka şeklinde dilimleyin. 2 dilimini ayırın ve diğer dilimleri tereyağıyla birlikte tavaya alın. 2-3 dakika çevirdikten sonra kızarmış balıkla tuzu ekleyin ve 1-2 kez çevirdikten sonra tavayı ocaktan alın. Ayırdığınız 2 dilim portakalı servis tabağına koyun ve aralarına portakallı balığı yerleştirin. Üzerini kırmızı soğan dilimleri ve defne yaprağı ile süsleyip, sıcak servis yapın.
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