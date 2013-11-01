Portakallı Somon

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 dilim somon
2 adet portakal
Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı
Yarım tatlı kaşığı toz zencefil
2 diş dövülmüş sarımsak
1 çorba kaşığı limon suyu
Tuz,
karabiber
YAPILIŞI
Tereyağını eritip, baharatları ve limon suyunu ekleyin. Somon dilimlerini tepsiye yerleştirip, üzerine
tereyağlı karışımı gezdirin. Üzerine portakal dilimlerini yerleştirin. Önceden ısıtılmış orta ısılı fırında pişirin. Baharatlı patates dilimleriyle servis yapın.
Baharatlı patates için:
2-3 adet patatesi yuvarlak dilimleyin. Yarı yarıya haşlayın. Kekik, pul biber, tuz ve karabiber karışımına bulayıp, sıvı yağda çevirerek kavurun.