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Portakallı Somon

Portakallı Somon
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 dilim somon

2 adet portakal

Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı

Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

2 diş dövülmüş sarımsak

1 çorba kaşığı limon suyu

Tuz,

karabiber

YAPILIŞI

Tereyağını eritip, baharatları ve limon suyunu ekleyin. Somon dilimlerini tepsiye yerleştirip, üzerine
tereyağlı karışımı gezdirin. Üzerine portakal dilimlerini yerleştirin. Önceden ısıtılmış orta ısılı fırında pişirin. Baharatlı patates dilimleriyle servis yapın.
Baharatlı patates için:
2-3 adet patatesi yuvarlak dilimleyin. Yarı yarıya haşlayın. Kekik, pul biber, tuz ve karabiber karışımına bulayıp, sıvı yağda çevirerek kavurun.
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