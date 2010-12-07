Potted Shrimps(Tereyağda karides)(İngiliz Mutfağı'ndan)

Sofra Tarifi
MALZEMELER
450 gram küçük boy karides
225 gram yumuşak tereyağı
1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat
1/4 çay kaşığı kırmızı toz biber
Tuz ve taze çekilmiş karabiber
Garnitür için: Limon dilimleri
Üzerine: 100 gram eritilmiş ve süzülmüş tereyağı
YAPILIŞI
Karidesleri, yumuşak tereyağını, muskatı, kırmızı toz biberi, yeterince tuz ve taze çekilmiş karabiberi bir tencereye alıp kısık ateşte karıştırın. Bu karışımı küçük kaselere doldurun. Üzerlerine eritilmiş ve süzgeçten geçirilmiş tereyağını ekleyin. 2 saat süreyle buzdolabında beklettikten sonra servis yapın. Salata ve ekmek dilimleriyle birlikte servis yapın.