Potted Shrimps(Tereyağda karides)(İngiliz Mutfağı'ndan)

Sofra Tarifi

450 gram küçük boy karides 225 gram yumuşak tereyağı 1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat 1/4 çay kaşığı kırmızı toz biber Tuz ve taze çekilmiş karabiber Garnitür için: Limon dilimleri Üzerine: 100 gram eritilmiş ve süzülmüş tereyağı

YAPILIŞI

Karidesleri, yumuşak tereyağını, muskatı, kırmızı toz biberi, yeterince tuz ve taze çekilmiş karabiberi bir tencereye alıp kısık ateşte karıştırın. Bu karışımı küçük kaselere doldurun. Üzerlerine eritilmiş ve süzgeçten geçirilmiş tereyağını ekleyin. 2 saat süreyle buzdolabında beklettikten sonra servis yapın. Salata ve ekmek dilimleriyle birlikte servis yapın.