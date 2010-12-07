DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Potted Shrimps(Tereyağda karides)(İngiliz Mutfağı'ndan)

Potted Shrimps(Tereyağda karides)(İngiliz Mutfağı'ndan)

Potted Shrimps(Tereyağda karides)(İngiliz Mutfağı'ndan)
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

450 gram küçük boy karides

225 gram yumuşak tereyağı

1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat

1/4 çay kaşığı kırmızı toz biber

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Garnitür için: Limon dilimleri



Üzerine: 100 gram eritilmiş ve süzülmüş tereyağı

YAPILIŞI

Karidesleri, yumuşak tereyağını, muskatı, kırmızı toz biberi, yeterince tuz ve taze çekilmiş karabiberi bir tencereye alıp kısık ateşte karıştırın. Bu karışımı küçük kaselere doldurun. Üzerlerine eritilmiş ve süzgeçten geçirilmiş tereyağını ekleyin. 2 saat süreyle buzdolabında beklettikten sonra servis yapın. Salata ve ekmek dilimleriyle birlikte servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN