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Reyhanlı Somon

Reyhanlı Somon
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 dilim somon (kılçıksız, fileto)

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı kuru reyhan (mor fesleğen)

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Tuz

zeytinyağı

YAPILIŞI

Somon dilimlerini derin bir kaba alıp, üzerlerine sütü dökün. Bu şekilde 20 dakika bekleterek marine edin. Fırını 160 dereceye ayarlayın. Somonları sütten alıp, direk fırın tepsisine koyun ve fırına verin. 15 dakika sonra çıkartıp, üzerlerine zeytinyağı sürün ve kırmızıbiber, tuz, reyhan serpip tekrar fırına verin. Yaklaşık 5 dakika pişirdikten sonra, sıcak servis yapın.
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