Rezeneli Tereyağlı Izgara Balık

Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet balık (mevsimine göre



lüfer ya da palamut olabilir)



2 çorba kaşığı kavrulup



öğütülmüş rezene tohumu



Kaya tuzu



200 gram tereyağı



Yarım çay kaşığı karabiber



1 çorba kaşığı portakal suyu