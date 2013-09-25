Rezeneli Tereyağlı Izgara Balık

Rezene tohumu, kaya tuzu, tereyağı, karabiber ve portakal suyunu robotta karıştırıp, soğumaya bırakın. Daha sonra tereyağını alüminyum folyonun içine koyup, rulo biçiminde sarın. Buzdolabında dondurun. Bu arada balıkları ızgarada pişirin. Rezeneli tereyağını dilimleyip, ızgara balığın üzerinde servis yapın.