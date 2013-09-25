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Rezeneli Tereyağlı Izgara Balık

Rezeneli Tereyağlı Izgara Balık
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet balık (mevsimine göre lüfer ya da palamut olabilir)

2 çorba kaşığı kavrulup öğütülmüş rezene tohumu

Kaya tuzu

200 gram tereyağı

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı portakal suyu

YAPILIŞI

Rezene tohumu, kaya tuzu, tereyağı, karabiber ve portakal suyunu robotta karıştırıp, soğumaya bırakın. Daha sonra tereyağını alüminyum folyonun içine koyup, rulo biçiminde sarın. Buzdolabında dondurun. Bu arada balıkları ızgarada pişirin. Rezeneli tereyağını dilimleyip, ızgara balığın üzerinde servis yapın.
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