Rezeneli Tereyağlı Izgara Balık

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet balık (mevsimine göre lüfer ya da palamut olabilir)
2 çorba kaşığı kavrulup öğütülmüş rezene tohumu
Kaya tuzu
200 gram tereyağı
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çorba kaşığı portakal suyu
YAPILIŞI
Rezene tohumu, kaya tuzu, tereyağı, karabiber ve portakal suyunu robotta karıştırıp, soğumaya bırakın. Daha sonra tereyağını alüminyum folyonun içine koyup, rulo biçiminde sarın. Buzdolabında dondurun. Bu arada balıkları ızgarada pişirin. Rezeneli tereyağını dilimleyip, ızgara balığın üzerinde servis yapın.