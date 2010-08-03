Rezeneli Somon Carpaccio

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Somon balığından fileto çıkarın. Daha sonra derisinden düzgünce ayırın. Bıçak yardımıyla kenarlarını düzeltin. Derin dondurucuda 4-5 saat dondurun. Çıkardığınızda keskin bıçakla incecik dilimleyin. Rezenelerin baş kısımlarını uzunlamasına incecik dilimleyin. Bol buzlu suda 1-2 saniye bekletip çıkartın. Servis tabağına rezene ve somonu yerleştirin. İnce kıyılmış nane ve dereotunu serpiştirin. Sosu hazırlamak için, derin bir kasede zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve toz şekeri iyice karıştırın. Servis tabağındaki malzemelerin üzerine gezdirerek servis yapın.