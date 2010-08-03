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Rezeneli Somon Carpaccio

Rezeneli Somon Carpaccio
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg somon fileto

4-5 adet rezene

3-4 dal nane

3-4 dal dereotu

Sosu için:

1 su bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Somon balığından fileto çıkarın. Daha sonra derisinden düzgünce ayırın. Bıçak yardımıyla kenarlarını düzeltin. Derin dondurucuda 4-5 saat dondurun. Çıkardığınızda keskin bıçakla incecik dilimleyin. Rezenelerin baş kısımlarını uzunlamasına incecik dilimleyin. Bol buzlu suda 1-2 saniye bekletip çıkartın. Servis tabağına rezene ve somonu yerleştirin. İnce kıyılmış nane ve dereotunu serpiştirin. Sosu hazırlamak için, derin bir kasede zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve toz şekeri iyice karıştırın. Servis tabağındaki malzemelerin üzerine gezdirerek servis yapın.
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