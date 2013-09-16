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Roka Soslu Barbunya

Roka Soslu Barbunya
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg barbunya

Yarım demet dereotu

Yarım demet nane

Yarım demet maydanoz

1 çay bardağı mısır unu

Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Sos için:

2 demet roka

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı hardal

Tuz

YAPILIŞI

Sos için roka yapraklarını, zeytinyağını, limon suyunu, hardalı ve bir tutam tuzu blenderden geçirin. Roka sosu bir sosluğa alın. Diğer taraftan barbunyaları Yıkayıp ayıkladığınız dereotunu, naneyi ve maydanozu ince kıyıp karıştırın. Kıyılmış yeşillikleri balıkların içine doldurun. Balıkları tuzla karıştırdığınız mısır ununa bulayıp, kızgın yağda kızartın. Rokalı sosla birlikte, sıcak olarak servis yapın.
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