Roka Soslu Barbunya

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg barbunya
Yarım demet dereotu
Yarım demet nane
Yarım demet maydanoz
1 çay bardağı mısır unu
Tuz
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Sos için:
2 demet roka
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı hardal
Tuz
YAPILIŞI
Sos için roka yapraklarını, zeytinyağını, limon suyunu, hardalı ve bir tutam tuzu blenderden geçirin. Roka sosu bir sosluğa alın. Diğer taraftan barbunyaları Yıkayıp ayıkladığınız dereotunu, naneyi ve maydanozu ince kıyıp karıştırın. Kıyılmış yeşillikleri balıkların içine doldurun. Balıkları tuzla karıştırdığınız mısır ununa bulayıp, kızgın yağda kızartın. Rokalı sosla birlikte, sıcak olarak servis yapın.