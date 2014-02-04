Roka Soslu Mercan Provencale

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet fileto edilmiş mercan balığı
1 çorba kaşığı avokado püresi
1 çay kaşığı ince doğranmış kırmızı biber
1 çay kaşığı ince doğranmış salatalık
1 çay kaşığı limon suyu
Tuz,
karabiber
Provencale sos:
Yarım çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı galeta unu
1 tutam sarımsak tozu
1 çay kaşığı taze baharat çeşitleri (adaçayı, tarhun, biberiye, fesleğen)
Roka sos:
1 çay kaşığı tereyağı
1 su bardağı beyaz şarap
1 su bardağı krema
1 çorba kaşığı parmesan peyniri
1/4 bağ roka yaprağı
YAPILIŞI
Provencale sos için, tüm malzemeyi bir kapta karıştırın. Roka sos için, tereyağını eritip şarap ilave edin ve 1 çay bardağı kalana kadar kaynatın. Ardından üzerine krema ve parmesan ekleyip karıştırın, 2-3 dakika daha pişirin. Roka ve kaynatılan karışımı blendırdan geçirin. Fileto mercanları, provencale sos sürerek rulo haline getirin ve içine limon suyu eklenerek karıştırılmış sebzeleri koyun. Bir miktar daha provencale sosa batırıp tepsiye dizin. Tuz, karabiber serpip, orta ısılı fırında pişirin. Servis tabağına aktarınca üzerine veya tabağın etrafına roka sos gezdirerek servis yapın.