Roka ve Parmesanlı Somon Filesi

FİLETO edilmiş somon balıklarını derisi üzerinde kalacak şekilde 3 parmak eninde dilimleyin. Üzerine tuz, karabiber ve balık çeşnisi serpin. Izgara veya tavada 4-5 dakika her iki tarafını pembeleştirin. Balıkları fırın tepsisine dizip, 200 derece fırında kontrol ederek pişirin. Kabukları temizlenmiş beyaz soğanları yuvarlak olarak 1 parmak kalınlığında dilimleyin. Soğan halkalarına tuz, karabiber, kekik ve pul biber karışımına bulayın. Izgarada veya yağsız tavada her iki tarafı pembeleşinceye kadar kızartın. Soğan halkalarını bir fırın tepsisine dizin. Üzerine yarım su bardağı et suyu, zeytinyağı ve 1 çay bardağı kırmızı şarabı ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8-10 dakika pişirin. Diğer tarafta sos için tüm malzemeyi çırpma teliyle karıştırarak hazırlayın. Roka ve endivleri bol su ile yıkayıp servis tabağına altlık olarak yerleştirin. Kızarmış soğanları ve somon balığını yeşilliklerin üzerine oturtun. Parmesan peynirini çok ince dilimleyip balığın üzerine yerleştirin. Servis tabağının kenarına sade veya susamlı galeta yerleştirin. Sosu gezdirip sıcak olarak servis yapın.