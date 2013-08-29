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Roka ve Parmesanlı Somon Filesi

Roka ve Parmesanlı Somon Filesi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg taze somon fileto

200 gram parmesan peyniri

3 adet büyük boy beyaz soğan

1 çay bardağı kırmızı şarap

Yarım su bardağı et suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı balık çeşnisi

Tuz, karabiber, kekik, pul biber

2 adet endiv

2 demet roka

Sos için:

3/4 su bardağı sızma zeytinyağı

2 çorba kaşığı balzamik sirke

Yarım limonun suyu

Yarım tatlı kaşığı soya sosu

Yarım tatlı kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

FİLETO edilmiş somon balıklarını derisi üzerinde kalacak şekilde 3 parmak eninde dilimleyin. Üzerine tuz, karabiber ve balık çeşnisi serpin. Izgara veya tavada 4-5 dakika her iki tarafını pembeleştirin. Balıkları fırın tepsisine dizip, 200 derece fırında kontrol ederek pişirin. Kabukları temizlenmiş beyaz soğanları yuvarlak olarak 1 parmak kalınlığında dilimleyin. Soğan halkalarına tuz, karabiber, kekik ve pul biber karışımına bulayın. Izgarada veya yağsız tavada her iki tarafı pembeleşinceye kadar kızartın. Soğan halkalarını bir fırın tepsisine dizin. Üzerine yarım su bardağı et suyu, zeytinyağı ve 1 çay bardağı kırmızı şarabı ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8-10 dakika pişirin. Diğer tarafta sos için tüm malzemeyi çırpma teliyle karıştırarak hazırlayın. Roka ve endivleri bol su ile yıkayıp servis tabağına altlık olarak yerleştirin. Kızarmış soğanları ve somon balığını yeşilliklerin üzerine oturtun. Parmesan peynirini çok ince dilimleyip balığın üzerine yerleştirin. Servis tabağının kenarına sade veya susamlı galeta yerleştirin. Sosu gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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