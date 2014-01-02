Rokalı Füme Somon

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Önce servis yapacağınız tabağın tabanını elinizle parçaladığınız roka ile yükseltin. Somonları dilerseniz rulo sararak ya da gül şeklinde kıvırarak rokaların üzerine yerleştirin. İnce doğradığınız halka soğanları, somonların üzerine dizin. Eğer ince rende bıçağınız varsa, limon kabuklarını şeritler halinde rendeleyin (ama bıçağınız yoksa çok ince halkalar kesip, ikiye bölerek de somonların üzerine koyabilirsiniz). En üste zeytinyağını gezdirin. İnce kıyılmış dereotu ile süsleyerek servis yapın.