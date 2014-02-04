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Sofra / Deniz Ürünleri / Rulo Mercan Balığı, Safran Sos ve Semizotu ile

Rulo Mercan Balığı, Safran Sos ve Semizotu ile

Rulo Mercan Balığı, Safran Sos ve Semizotu ile
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet fileto edilmiş mercan balığı

1 adet dörde bölünmüş hindiba

1 çorba kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kapari çiçeği

Yarım çay kaşığı safran

1/4 bağ semizotu

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz,

karabiber

4 adet kiraz domates

YAPILIŞI

Fileto edilmiş mercanların üzerine tuz ve karabiber serpip tatlandırın. Ardından balıkları, dörde bölünmüş hindiba ile rulo haline getirip fırın tepsisine dizin. Orta ısılı fırında pişirin. Orta büyüklükteki bir tavada tereyağını eritip, içine küçük doğranmış sarımsak ve kapari çiçeğini ilave edin. Daha sonra toz safran, ince kıyılmış semizotu, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyip tekrar soteleyin. Servis tabağına semizotlu karışımı koyun. Üzerine balıkları yerleştirip, kiraz domateslerle birlikte servis yapın.
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