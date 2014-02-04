Rulo Mercan Balığı, Safran Sos ve Semizotu ile

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fileto edilmiş mercanların üzerine tuz ve karabiber serpip tatlandırın. Ardından balıkları, dörde bölünmüş hindiba ile rulo haline getirip fırın tepsisine dizin. Orta ısılı fırında pişirin. Orta büyüklükteki bir tavada tereyağını eritip, içine küçük doğranmış sarımsak ve kapari çiçeğini ilave edin. Daha sonra toz safran, ince kıyılmış semizotu, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyip tekrar soteleyin. Servis tabağına semizotlu karışımı koyun. Üzerine balıkları yerleştirip, kiraz domateslerle birlikte servis yapın.