Safran Soslu Dil Balığı

Sofra Tarifi

1 adet dil balığı 1 dilim somon 1 adet yumurtanın akı 2-3 adet bebek ıspanak yaprağı 1 tatlı kaşığı zeytinyağı Sos için: 1'er kahve fincanı krema ve su 1 çorba kaşığı ufalanmış balık bulyon 1 tatlı kaşığı tereyağı Yarım çay kaşığı safran 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber 1 tatlı kaşığı limon suyu Servis için: 2-3 dal dereotu 5 çiçek haşlanmış brükse llahanası Yarımşar sarı ve kırmızı biber

YAPILIŞI

Ayıklanmış dil balığından iki adet fileto çıkarın. Somon ve yumurta akını blenderden geçirin. Bir adet dil balığı filetosunun içine somonu sürün. Diğer filetonun içine ıspanak yapraklarını yerleştirip rulo şeklinde sarın. Açılmaması için kürdanla sabitleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Sos için, krema, su ve balık bulyonu yarı yarıya çekene dek kaynatın. Tereyağı ekleyip karıştırın. Safran, karabiber ve limon suyu ekleyip ocaktan alın. Blenderden geçirin. Dil balığı kılçığını çember şekline getirip iple bağlayın. Zeytinyağında kızartıp ipi çıkarın. Balığı servis tabağına alın. Çevresine dereotu, brüksel lahanası ve biber yerleştirin. Üzerlerine kılçığı oturtun. Sos gezdirip servis yapın.