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Sahanda Patlıcanlı İstavrit

Sahanda Patlıcanlı İstavrit
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

20 adet istavrit

3 adet patlıcan

1 adet kırmızı biber

1 çay bardağı zeytinyağı

3 çorba kaşığı soya sosu

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyup, ortadan ikiye kesin ve uzunlamasına dilimleyin. Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika beklettikten sonra elinizle sıkın ve kurulayın. Kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. İstavritleri ikiye ayırmadan kelebek şeklinde açın ve orta kılçıklarını alın. Yıkadıktan sonra süzgeçte sularının
süzülmesi için bekletin. Daha sonra derin bir kaba balık, patlıcan ve soya sosunu koyup, üzerine zeytinyağı gezdirin. Bu şekilde 5 dakika bekletin. Bakır bir sahana 1 adet patlıcan, 1 adet balık olacak şekilde
dizin. Balığı marine ettiğiniz yağdan 2 çorba kaşığı alıp, üzerlerine gezdirin. Kırmızı biberi ince dilimleyin ve yemeğin üzerine dizin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 10 dakika pişirip, sıcak olarak servis yapın.
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