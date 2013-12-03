Sahanda Patlıcanlı İstavrit

süzülmesi için bekletin. Daha sonra derin bir kaba balık, patlıcan ve soya sosunu koyup, üzerine zeytinyağı gezdirin. Bu şekilde 5 dakika bekletin. Bakır bir sahana 1 adet patlıcan, 1 adet balık olacak şekilde

dizin. Balığı marine ettiğiniz yağdan 2 çorba kaşığı alıp, üzerlerine gezdirin. Kırmızı biberi ince dilimleyin ve yemeğin üzerine dizin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 10 dakika pişirip, sıcak olarak servis yapın.

Patlıcanları alacalı soyup, ortadan ikiye kesin ve uzunlamasına dilimleyin. Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika beklettikten sonra elinizle sıkın ve kurulayın. Kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. İstavritleri ikiye ayırmadan kelebek şeklinde açın ve orta kılçıklarını alın. Yıkadıktan sonra süzgeçte sularının