DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Sakızlı Beğendi Üzerine Levrek

Sakızlı Beğendi Üzerine Levrek

Sakızlı Beğendi Üzerine Levrek
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet levrek

1 adet patlıcan

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı un

1 çay bardağı süt

1 küçük parça damla sakızı

5 yaprak roka

Marine için:

Zeytinyağı

Maydanoz

Dereotu

Kekik

tuz

karabiber

YAPILIŞI

Levrek filetoyu (derisiz olarak) açın. Ayrı bir yerde zeytinyağı, ince kıyılmış dereotu, maydanoz, kekik, tuz ve karabiberi karıştırın. Levreği bu sosun içine koyup, yarım saat marine edin. Beğendi için patlıcanı közleyin ve incecik kıyın. Unu tereyağı ile kavurun ve içerisine dövülmüş sakızı da ilave ettikten sonra patlıcanı ve sütü de ilave ederek kaynatın. Fileto levrekleri ızgarada pişirdikten sonra, beğendinin üzerine koyup, roka yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN