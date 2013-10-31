Sakızlı Beğendi Üzerine Levrek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Levrek filetoyu (derisiz olarak) açın. Ayrı bir yerde zeytinyağı, ince kıyılmış dereotu, maydanoz, kekik, tuz ve karabiberi karıştırın. Levreği bu sosun içine koyup, yarım saat marine edin. Beğendi için patlıcanı közleyin ve incecik kıyın. Unu tereyağı ile kavurun ve içerisine dövülmüş sakızı da ilave ettikten sonra patlıcanı ve sütü de ilave ederek kaynatın. Fileto levrekleri ızgarada pişirdikten sonra, beğendinin üzerine koyup, roka yaprakları ile süsleyerek servis yapın.