Sakızlı Beğendi Üzerine Levrek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet levrek
1 adet patlıcan
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı un
1 çay bardağı süt
1 küçük parça damla sakızı
5 yaprak roka
Marine için:
Zeytinyağı
Maydanoz
Dereotu
Kekik
tuz
karabiber
YAPILIŞI
Levrek filetoyu (derisiz olarak) açın. Ayrı bir yerde zeytinyağı, ince kıyılmış dereotu, maydanoz, kekik, tuz ve karabiberi karıştırın. Levreği bu sosun içine koyup, yarım saat marine edin. Beğendi için patlıcanı közleyin ve incecik kıyın. Unu tereyağı ile kavurun ve içerisine dövülmüş sakızı da ilave ettikten sonra patlıcanı ve sütü de ilave ederek kaynatın. Fileto levrekleri ızgarada pişirdikten sonra, beğendinin üzerine koyup, roka yaprakları ile süsleyerek servis yapın.