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Sofra / Deniz Ürünleri / Torik

Torik

Torik
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 adet kuru soğan

1 adet domates

2 adet torik

1 adet kırmızı biber

2 yaprak fesleğen

2 yaprak taze kişniş

1 adet defne yaprağı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Tavada zeytinyağını kızdırın. İçine 2 diş sarımsağı atıp soteleyin. Kokusunu verdikten sonra sarımsakları çıkarın. Aynı tavaya halka halka doğranmış soğan ve domatesleri aktarıp soteleyin. Ardından küp küp doğranmış balıkları ilave edip hafif pembeleşene dek karıştırarak pişirin. Üzerine zar şeklinde doğranmış kırmızı biber, ince kıyılmış fesleğen, taze kişniş, ve bütün defne yaprağını ekleyin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. 10 dakika daha pişirin. Servis yapın.
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