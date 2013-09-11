Tavada zeytinyağını kızdırın. İçine 2 diş sarımsağı atıp soteleyin. Kokusunu verdikten sonra sarımsakları çıkarın. Aynı tavaya halka halka doğranmış soğan ve domatesleri aktarıp soteleyin. Ardından küp küp doğranmış balıkları ilave edip hafif pembeleşene dek karıştırarak pişirin. Üzerine zar şeklinde doğranmış kırmızı biber, ince kıyılmış fesleğen, taze kişniş, ve bütün defne yaprağını ekleyin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. 10 dakika daha pişirin. Servis yapın.