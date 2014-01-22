Somon Balığı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fırın tepsisini yağlayın ve fırını 200 dereceye ayarlayın. Balıkların her iki tarafına tuz ve zeytinyağı sürüp, tepsiye dizin. Balıkların üzerine önce kremayı, sonra isotu ve üzerine şarabı dökün. Limonların ve domateslerin kabuklarını soyup dilimleyin. Balıkların üzerine limon, defne yaprağı ve domatesleri koyup tepsiyi fırına verin. Balıklar piştikten sonra, tereyağını bir tavada eritin ve üzerine balık tepsisinin dibinde biriken suyu ekleyip karıştırarak bir sos hazırlayın. Balıkları servis tabağına aldıktan sonra sosu üzerlerine dökün ve bol salata ile servis yapın.