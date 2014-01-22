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Somon Balığı

Somon Balığı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 dilim somon balığı

1 su bardağı çiğ krema

1 su bardağı beyaz şarap

8-10 adet defne yaprağı

1 çorba kaşığı isot

1 çay bardağı zeytinyağı

tuz

2 adet limon

4-5 adet domates

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Fırın tepsisini yağlayın ve fırını 200 dereceye ayarlayın. Balıkların her iki tarafına tuz ve zeytinyağı sürüp, tepsiye dizin. Balıkların üzerine önce kremayı, sonra isotu ve üzerine şarabı dökün. Limonların ve domateslerin kabuklarını soyup dilimleyin. Balıkların üzerine limon, defne yaprağı ve domatesleri koyup tepsiyi fırına verin. Balıklar piştikten sonra, tereyağını bir tavada eritin ve üzerine balık tepsisinin dibinde biriken suyu ekleyip karıştırarak bir sos hazırlayın. Balıkları servis tabağına aldıktan sonra sosu üzerlerine dökün ve bol salata ile servis yapın.
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