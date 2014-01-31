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Saray Usulü Karagöz

Saray Usulü Karagöz
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet karagöz

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı dövülmüş ceviz içi

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Servis için:

Haşlanmış patates

mantar

YAPILIŞI

Karagözü temizledikten sonra ızgarada, ağır ateşte pişirin. Bu arada fıstık, kuş üzümü ve dövülmüş cevizi sıvı yağda kavurun. Pişen balığı servis tabağına aktarıp, üzerini rendelenmiş kaşar peyniriyle örtün. Kaşarın üzerine yağda kavurduğunuz malzemeyi ilave edin. 100 dereceye ayarlanmış fırında 5 dakika pişirin. Karagözü servis tabağına aktarıp, haşlanmış patates dilimleri ve mantar ile süsleyerek servis yapın.
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