Saray Usulü Karagöz

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Karagözü temizledikten sonra ızgarada, ağır ateşte pişirin. Bu arada fıstık, kuş üzümü ve dövülmüş cevizi sıvı yağda kavurun. Pişen balığı servis tabağına aktarıp, üzerini rendelenmiş kaşar peyniriyle örtün. Kaşarın üzerine yağda kavurduğunuz malzemeyi ilave edin. 100 dereceye ayarlanmış fırında 5 dakika pişirin. Karagözü servis tabağına aktarıp, haşlanmış patates dilimleri ve mantar ile süsleyerek servis yapın.