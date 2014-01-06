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Saray Usulü Levrek Buğulama

Saray Usulü Levrek Buğulama
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet levrek balığı filetosu

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet ince doğranmış soğan

8 adet mantar

1 adet kabuğu soyulup ince doğranmış domates

1 adet küp şeklinde doğranmış patates

Yarım defne yaprağı

Dilimlenmiş yarım limon

1 çay fincanı un

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Kapaklı bir bakır tavaya tereyağını alın. Önce soğanı, sonra ince doğranmış mantar, patates ve domatesleri koyun. Balıkları bu malzemenin üzerine yerleştirin. Limon dilimlerini, defne yaprağını tuz ve karabiberi ilave edin. Unu su ile ezip, cıvık bir hamur oluşturun. Bu cıvık hamuru tencerenin kenarına sürerek kapağı kapatın ve kaynamaya bırakın. Kaynayınca hamur kabaracak ve balık buharı ile pişecek. Bu şekilde 15 dakika pişirdiğiniz balığı, ılındıktan sonra servis yapabilirsiniz.
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