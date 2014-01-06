Saray Usulü Levrek Buğulama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kapaklı bir bakır tavaya tereyağını alın. Önce soğanı, sonra ince doğranmış mantar, patates ve domatesleri koyun. Balıkları bu malzemenin üzerine yerleştirin. Limon dilimlerini, defne yaprağını tuz ve karabiberi ilave edin. Unu su ile ezip, cıvık bir hamur oluşturun. Bu cıvık hamuru tencerenin kenarına sürerek kapağı kapatın ve kaynamaya bırakın. Kaynayınca hamur kabaracak ve balık buharı ile pişecek. Bu şekilde 15 dakika pişirdiğiniz balığı, ılındıktan sonra servis yapabilirsiniz.