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Saraylı (Balık Turşusu)

Saraylı (Balık Turşusu)
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet orta boy levrek

1 tutam karabiber

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı sirke

1 tatlı kaşığı bal

1 tutam safran

4 diş kıyılmış sarımsak

4 adet defne yaprağı

4 adet limon yaprağı

4 adet turunç yaprağı

1-2 adet mersin yaprağı

Yarım kahve fincanı kavrulmuş dolmalık fıstık

Yarım kahve fincanı kuş üzümü

1 çay kaşığı toz kakule

1 çay kaşığı toz karanfil

1 çay kaşığı tarçın

Tuz

YAPILIŞI

Levreği temizleyip, filetosunu çıkarın. Her filetoyu enine ikiye bölün. Bir kapta tuz, karabiber ve 3 çorba kaşığı zeytinyağını karıştırıp, filetoları 30 dakika marine edin. Daha sonra bir tavaya çok az zeytinyağı koyup levreği rengi değişene kadar birkaç dakika pişirip kenara alın. Diğer taraftan küçük bir kapta sirke, bal ve safranı beş dakika kaynatın. Kalan malzeme ve yaprakların yarısıyla tercihen toprak bir kabın tabanını kaplayın. Üzerine balıkları yerleştirin, kalan malzemeyi üzerine koyun. Kaynattığınız safranlı sosu gezdirin. 12 saat buzdolabında beklettikten sonra servis yapabilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Yaptığınız balık turşusunu, 10 gün bozulmadan saklayabilirsiniz.
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