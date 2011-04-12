Saraylı (Balık Turşusu)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Levreği temizleyip, filetosunu çıkarın. Her filetoyu enine ikiye bölün. Bir kapta tuz, karabiber ve 3 çorba kaşığı zeytinyağını karıştırıp, filetoları 30 dakika marine edin. Daha sonra bir tavaya çok az zeytinyağı koyup levreği rengi değişene kadar birkaç dakika pişirip kenara alın. Diğer taraftan küçük bir kapta sirke, bal ve safranı beş dakika kaynatın. Kalan malzeme ve yaprakların yarısıyla tercihen toprak bir kabın tabanını kaplayın. Üzerine balıkları yerleştirin, kalan malzemeyi üzerine koyun. Kaynattığınız safranlı sosu gezdirin. 12 saat buzdolabında beklettikten sonra servis yapabilirsiniz.