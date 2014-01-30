Saraylı Sultan Nilüfer

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığı temizleyin. Çukur bir kapta balığı, üzerini hafifçe aşacak kadar su, tuz ve limonla haşlayın. Sonrasında tencereden alıp, fazla parçalamadan ayıklayın. Haşlama suyunu dökmeyip kenarda bekletin. Bu arada yapışmaz yüzeyli tavaya balı döküp üzerine 1 çorba kaşığı balık suyu ilave edin. Orta ateşte 4 dakika pişirin. Üzerine 4'e bölünmüş kuru kayısıları, sarı ve siyah üzümleri ekleyip pişirmeye devam edin. Ardından balık etlerini ve ayırdığınız yarım kepçe balık suyunu ilave edin. Fazla karıştırmadan, hafif ateşte 7 dakika pişirin. Servis tabağına aktarıp sıcak servis yapın.