DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Sardalya Dolma

Sardalya Dolma

Sardalya Dolma
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg sardalya

3 dal taze soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı soya sosu

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 demet maydanoz

Kekik, pul biber, karabiber
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN