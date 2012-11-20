Sardalya Güveç

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığı ayıklayıp, kılçığını çıkarın. Bol suyla yıkayın ve süzün. Tereyağını bir tavaya alın ve kıyılmış biberi soteleyin. Sarımsak ve küp doğranmış domatesi katıp, sotelemeye devam edin. Mantarların zarını soyun ve dilimleyip, karışıma ilave edin. 2-3 dakika soteledikten sonra soya sosunu katın ve ocağın altını kapatın. Kekik, karabiber ve kimyon katıp, karıştırın. Güvecin dibine mantarlı karışımın yarısını yayın. Üzerine kelebek gibi açtığınız balığı dizin. Üzerine kalan mantarlı karışımı yayın. Limon dilimlerini yerleştirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.