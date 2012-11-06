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Sardalya Sarma

Sardalya Sarma
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

20 adet sardalya

20 adet asma yaprağı

1 su bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 adet kırmızı soğan

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 demet maydanoz, dereotu ve nane karışımı

Tuz, karabiber



Üzerine:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı balık suyu

YAPILIŞI

Zeytinyağını bir tavaya alıp dolmalık fıstığı pembeleşene kadar kavurun. Kıyılmış soğanı ilave edip, kavurmaya devam edin. Sıcak suda 15 dakika bekletip, saplarını aldığınız kuş üzümünü ekleyin. Şöyle bir çevirdikten sonra kıyılmış maydanoz, dereotu, nane, tuz, karabiber ekleyin. Tüm malzemeyi 1-2 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Sardalyaları temizleyip kılçıklarını çıkarın. Bir adet asma yaprağını düz bir zemine serin ve üzerine ayıklanmış, kılçığı çıkarılmış sardalya koyun. İçine hazırladığınız harçtan yerleştirin ve sarma sarar gibi sarın. Kalan balıkları da aynı şekilde hazırlayın. Sardalya sarmaları tencereye yerleştirin ve üzerine zeytinyağı ile balık suyunu gezdirin. Kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.
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