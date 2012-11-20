Sardalya Şiş

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sardalyayı ayıklayıp, kılçığını çıkarın. Bol suyla yıkayın ve süzgece alın. Diğer taraftan bir kasede ufalanmış peynir, kıyılmış dereotu ve soya sosunu karıştırın. Sardalyanın içine bu karışımdan koyup, rulo şeklinde sarın. Sardalya ve peynirli harç bitene kadar işleme devam edin. Daha sonra çöp şişlere balık, biber, kiraz domates, limon dilimi ve defne yaprağı olacak şekilde dizin. Malzemeler bitene kadar işlemi tekrarlayın ve önlü arkalı ızgara yapın.