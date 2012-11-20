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Sofra / Deniz Ürünleri / Sardalya Şiş

Sardalya Şiş

Sardalya Şiş
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg sardalya

250 gram beyaz peynir

Yarım demet dereotu

1 çorba kaşığı soya sosu

2-3 adet iri doğranmış sivri biber

Yarım kg kiraz domates

2 adet dilimlenmiş limon

10-12 adet defne yaprağı

YAPILIŞI

Sardalyayı ayıklayıp, kılçığını çıkarın. Bol suyla yıkayın ve süzgece alın. Diğer taraftan bir kasede ufalanmış peynir, kıyılmış dereotu ve soya sosunu karıştırın. Sardalyanın içine bu karışımdan koyup, rulo şeklinde sarın. Sardalya ve peynirli harç bitene kadar işleme devam edin. Daha sonra çöp şişlere balık, biber, kiraz domates, limon dilimi ve defne yaprağı olacak şekilde dizin. Malzemeler bitene kadar işlemi tekrarlayın ve önlü arkalı ızgara yapın.
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