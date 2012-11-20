Sardalya Şiş

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg sardalya
250 gram beyaz peynir
Yarım demet dereotu
1 çorba kaşığı soya sosu
2-3 adet iri doğranmış sivri biber
Yarım kg kiraz domates
2 adet dilimlenmiş limon
10-12 adet defne yaprağı
YAPILIŞI
Sardalyayı ayıklayıp, kılçığını çıkarın. Bol suyla yıkayın ve süzgece alın. Diğer taraftan bir kasede ufalanmış peynir, kıyılmış dereotu ve soya sosunu karıştırın. Sardalyanın içine bu karışımdan koyup, rulo şeklinde sarın. Sardalya ve peynirli harç bitene kadar işleme devam edin. Daha sonra çöp şişlere balık, biber, kiraz domates, limon dilimi ve defne yaprağı olacak şekilde dizin. Malzemeler bitene kadar işlemi tekrarlayın ve önlü arkalı ızgara yapın.