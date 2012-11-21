Sardalyalı Açma Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İç malzeme için sardalyayı ayıklayın ve kılçığını çıkarın. Yıkadıktan sonra kağıt havlu ile kurulayın ve kıyın. Tereyağını bir tavaya alın ve kıyılmış biberi soteleyin. Kurutulmuş domatesi kaynar suda 5 dakika bekletip, süzün ve iri doğrayıp, tavaya alın. 1-2 dakika daha soteledikten sonra soya sosunu gezdirin ve ocağın altını kapatın. Balık, peynir, kekik ve kimyon katıp, karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Hamur için un, maya, toz şeker ve tuzu derin bir kaba alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar su katın ve yoğurun. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparın ve pasta tabağı büyüklüğünde açın. Hamurun bir tarafına balıklı iç harçtan koyup, diğer tarafını üzerine kapatın. Parmağınızla hafif bastırarak hamurların uçlarının yapışmasını sağlayın. Hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Fırın tepsisine dizin ve üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.