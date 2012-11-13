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Sardalyalı Domates Dolması

Sardalyalı Domates Dolması
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet sardalya

6 adet büyük+2 adet orta boy domates

Yarım paket makarna

Yeteri kadar su

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 diş kıyılmış sarımsak

5-6 dal maydanoz

Tuz, karabiber



Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Makarnayı tuzlu suda haşlayıp, süzdükten sonra kenara alın. Büyük boy domateslerin üst kısımlarını kapak şeklinde kesip, içlerini çıkarın. Kalan 2 adet domatesin kabuklarını soyup küp doğrayın. Zeytinyağını bir tavaya alıp, sarımsak ve doğranmış domatesi kısık ateşte 15 dakika sote edin. Üzerine kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyin. Karışımı haşlanmış makarna ile harmanlayın. Diğer taraftan sardalyaları sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Domateslerin içine makarnalı harcı paylaştırın. En üste sardalya koyup servis yapın.
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