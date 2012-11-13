Sardalyalı Domates Dolması

Sofra Tarifi

6 adet sardalya 6 adet büyük+2 adet orta boy domates Yarım paket makarna Yeteri kadar su 3 çorba kaşığı zeytinyağı 1 diş kıyılmış sarımsak 5-6 dal maydanoz Tuz, karabiber Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Makarnayı tuzlu suda haşlayıp, süzdükten sonra kenara alın. Büyük boy domateslerin üst kısımlarını kapak şeklinde kesip, içlerini çıkarın. Kalan 2 adet domatesin kabuklarını soyup küp doğrayın. Zeytinyağını bir tavaya alıp, sarımsak ve doğranmış domatesi kısık ateşte 15 dakika sote edin. Üzerine kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyin. Karışımı haşlanmış makarna ile harmanlayın. Diğer taraftan sardalyaları sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Domateslerin içine makarnalı harcı paylaştırın. En üste sardalya koyup servis yapın.