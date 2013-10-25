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Sardalyalı Pazı Sarma

Sardalyalı Pazı Sarma
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg sardalya

1 demet pazı

Yeteri kadar su

2 adet orta boy soğan

1 diş kıyılmış sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarımşar demet maydanoz ve dereotu

Tuz, karabiber

Sos için: Yarım çay bardağı krema

2 çorba kaşığı soya sosu

YAPILIŞI

Balıkların kafasını ayırıp, içlerini temizleyin ve kılçıklarını çıkarın. Üzerindeki pulları elinizle temizledikten sonra yıkayın ve süzgece alın. Pazının saplarını kesin. Kaynar suya batırıp 2 dakika bekletin. Çıkarıp süzün. İçi için, zeytinyağını bir tavaya alıp, piyazlık doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin. Kıyılmış maydanoz ve dereotunu katıp, kısık ateşte 1-2 dakika daha sotelemeye devam edin. Tavayı ocaktan alın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. 1 adet pazı yaprağını düz bir zemine serin. İçine 1 adet balık yerleştirip, üzerine iç harçtan 1 tatlı kaşığı koyun. Sarma sarar gibi sarın ve diğer pazı yapraklarını da aynı şekilde hazırlayın. Krema ile soya sosunu tavada bir taşım kaynatın ve orta büyüklükte bir güveç kabının içine boşaltın. Üzerine sarmaları yerleştirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
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