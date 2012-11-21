Sarımsaklı Levrek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığı temizleyip, kılçıklarını çıkardıktan sonra dört parçaya ayırın. Balık suyunu hazırlamak için kafasını ve kemiklerini bir tencereye alın. Üzerine iki buçuk su bardağı su ve bir tutam tuz katıp 15 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra süzüp kenara alın. Levrek dilimlerini yıkayıp kurulayın. Balığın tamamını içine alabilecek büyüklükteki kalın dipli bir tavaya zeytinyağını koyup kızdırın. Üzerine jülyen doğranmış kırmızı biber ve dolmalık biberi katıp sote edin. İnce kıyılmış sarımsak ve maydanozu ekleyin. 1-2 dakika daha sote edin. Ocağı kısıp balık dilimlerini sebzelerin üzerine yerleştirin. Tuz, karabiber, pul biber ve balık suyunu ekleyin. Kapağını kapatıp normal ateşte bir taşım kaynatın. Ocağı kısıp 10 dakika daha pişirin ve balık dilimlerini servis tabağına alın. Tavadaki karışım sulu kalmışsa, biraz daha pişirerek çektirin. Daha sonra sosu balığın üzerine gezdirerek servis yapın.