Sebze Garnitürlü Uskumru

Balıkları fileto olarak dilimleyip kılçıklarını çıkartın. Tuz, balık baharatı ve kırılmış yeşil biberi karıştırın. Karışımı balıkların üzerine serpin. Mısır özü yağını bir tavada kızdırıp balıkları kızartın. Dolmalık biberlerin zarlarını soyup jülyen doğrayın. Taze soğan, sarımsak ve kabağı da jülyen doğrayın. Göbek salatayı parmak kalınlığında doğrayın. Bu arada başka bir tavaya sırasıyla taze soğan, sarımsak, renkli biber, kabak ve göbek salatayı atın. Canlılıklarını kaybetmeden birkaç dakika soteleyin. Tereyağı ve kremayı ekleyip karıştırın. Servis tabağına alıp kızarmış balık filetoları ile servis yapın.