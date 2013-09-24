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Sebze Garnitürlü Uskumru

Sebze Garnitürlü Uskumru
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet uskumru

4 dal taze soğan

2 adet renkli dolmalık biber

100 gram ıspanak yaprağı

Yarım göbek marul

2 adet taze sarımsak

1 çay kaşığı kırılmış yeşil tane biber

1 adet kabak

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay bardağı mısırözü yağı

1 çay kaşığı balık baharatı

1 çorba kaşığı krema

Tuz

YAPILIŞI

Balıkları fileto olarak dilimleyip kılçıklarını çıkartın. Tuz, balık baharatı ve kırılmış yeşil biberi karıştırın. Karışımı balıkların üzerine serpin. Mısır özü yağını bir tavada kızdırıp balıkları kızartın. Dolmalık biberlerin zarlarını soyup jülyen doğrayın. Taze soğan, sarımsak ve kabağı da jülyen doğrayın. Göbek salatayı parmak kalınlığında doğrayın. Bu arada başka bir tavaya sırasıyla taze soğan, sarımsak, renkli biber, kabak ve göbek salatayı atın. Canlılıklarını kaybetmeden birkaç dakika soteleyin. Tereyağı ve kremayı ekleyip karıştırın. Servis tabağına alıp kızarmış balık filetoları ile servis yapın.
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