Sebze Paneli Çipura

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balıkların filetosunu çıkarın. Kabukları soyulmuş ve zar şeklinde doğranmış sebzeleri sıvı yağda soteleyin. Baharat ve sarımsağı ilave edip sotelemeye devam edin. En son kaşar peynirini ekleyip 1-2 dakika daha çevirdikten sonra filetoları bu karışıma bulayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Sos için sıvı yağda unu hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Krema, safran ve baharat karışımını ilave edip kısık ateşte 1-2 dakika pişirin. Balıkları safran sos ve Akdeniz yeşilliği ile birlikte servis yapın.

