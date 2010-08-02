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Sebze Paneli Çipura

Sebze Paneli Çipura
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 15 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet çipura

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1'er adet kabak, havuç,

patates, kırmızı ve sarı biber

1 çay kaşığı baharat karışımı

2 diş ince kıyılmış sarımsak

1 çay bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

Safran sos için:

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı krema

Yarım çay kaşığı safran

YAPILIŞI

Balıkların filetosunu çıkarın. Kabukları soyulmuş ve zar şeklinde doğranmış sebzeleri sıvı yağda soteleyin. Baharat ve sarımsağı ilave edip sotelemeye devam edin. En son kaşar peynirini ekleyip 1-2 dakika daha çevirdikten sonra filetoları bu karışıma bulayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Sos için sıvı yağda unu hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Krema, safran ve baharat karışımını ilave edip kısık ateşte 1-2 dakika pişirin. Balıkları safran sos ve Akdeniz yeşilliği ile birlikte servis yapın.
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