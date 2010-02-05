Sebze Yatağında Mezgit

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet mezgit
2 adet kırmızı biber
2 adet sivri biber
1 adet patates
300 gram brokoli
1 çorba kaşığı tereyağı
10-12 dal maydanoz
4-5 dal yabani kekik
Tuz, pul biber, karabiber
YAPILIŞI
Mezgitleri ayıklayıp, kılçığını çıkarın. Kırmızı ve sivri biberleri ince uzun şeritler halinde kesin. Patatesi 1 parmak kalınlığında doğrayın. Yıkanmış brokoliyi çiçeklerine ayırın. Tereyağını bir tavaya alıp eritin ve doğranmış sebzeleri yerleştirin. En üste de balığı koyup üzerine maydanoz ve yabani kekiği ekleyin. Tuz, pul biber ve karabiber serptikten sonra kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Servis tabağına alın ve sıcak olarak servis yapın.