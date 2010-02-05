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Sebze Yatağında Mezgit

Sebze Yatağında Mezgit
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet mezgit

2 adet kırmızı biber

2 adet sivri biber

1 adet patates

300 gram brokoli

1 çorba kaşığı tereyağı

10-12 dal maydanoz

4-5 dal yabani kekik

Tuz, pul biber, karabiber

YAPILIŞI

Mezgitleri ayıklayıp, kılçığını çıkarın. Kırmızı ve sivri biberleri ince uzun şeritler halinde kesin. Patatesi 1 parmak kalınlığında doğrayın. Yıkanmış brokoliyi çiçeklerine ayırın. Tereyağını bir tavaya alıp eritin ve doğranmış sebzeleri yerleştirin. En üste de balığı koyup üzerine maydanoz ve yabani kekiği ekleyin. Tuz, pul biber ve karabiber serptikten sonra kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Servis tabağına alın ve sıcak olarak servis yapın.
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