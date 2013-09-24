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Sebzeli Balıklı Penne

Sebzeli Balıklı Penne
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram penne

100 gram mezgit

1 adet küçük boy patlıcan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı ince kıyılmış fesleğen

Yarım tatlı kaşığı ince kıyılmış nane

2 adet domates

Yarım kase dolusu kiraz domates



Kızartmak için:

Zeytinyağı

YAPILIŞI

Penneyi kaynar suda 10 dakika haşlayıp, suyunu süzün. Bu arada mezgiti küpler halinde kesin. Patlıcanı da küp şeklinde doğrayıp, zeytinyağında kızartın. Dövülmüş sarımsakları 2 çorba kaşığı zeytinyağında pembeleştirin. Balığı, ikiye kesilmiş kiraz domatesleri, kızartılmış patlıcanları, fesleğeni ve naneyi ilave edin. Birkaç dakika sonra kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ekleyin. Suyunu çekene dek pişirin. Suyunu iyice çektikten sonra penneleri ilave edin. Harmanlayıp, servis yapın.
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