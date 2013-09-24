Sebzeli Balıklı Penne

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram penne
100 gram mezgit
1 adet küçük boy patlıcan
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı ince kıyılmış fesleğen
Yarım tatlı kaşığı ince kıyılmış nane
2 adet domates
Yarım kase dolusu kiraz domates
Kızartmak için:
Zeytinyağı
YAPILIŞI
Penneyi kaynar suda 10 dakika haşlayıp, suyunu süzün. Bu arada mezgiti küpler halinde kesin. Patlıcanı da küp şeklinde doğrayıp, zeytinyağında kızartın. Dövülmüş sarımsakları 2 çorba kaşığı zeytinyağında pembeleştirin. Balığı, ikiye kesilmiş kiraz domatesleri, kızartılmış patlıcanları, fesleğeni ve naneyi ilave edin. Birkaç dakika sonra kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ekleyin. Suyunu çekene dek pişirin. Suyunu iyice çektikten sonra penneleri ilave edin. Harmanlayıp, servis yapın.