Sebzeli Balıklı Penne

Penneyi kaynar suda 10 dakika haşlayıp, suyunu süzün. Bu arada mezgiti küpler halinde kesin. Patlıcanı da küp şeklinde doğrayıp, zeytinyağında kızartın. Dövülmüş sarımsakları 2 çorba kaşığı zeytinyağında pembeleştirin. Balığı, ikiye kesilmiş kiraz domatesleri, kızartılmış patlıcanları, fesleğeni ve naneyi ilave edin. Birkaç dakika sonra kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ekleyin. Suyunu çekene dek pişirin. Suyunu iyice çektikten sonra penneleri ilave edin. Harmanlayıp, servis yapın.