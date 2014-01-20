Sebzeli Çipura

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patates, havuç ve kabağı temizleyip parmak uzunluğunda doğrayın. 2 su bardağı suya limon suyunu ekleyip karıştırın. Limonlu suda önce havucu 10 dakika haşlayın. Daha sonra kabak ve patatesi ilave edip tüm sebzeleri 10 dakika daha haşlayın. Çipurayı temizleyip yayvan ve derin bir tavaya alın. Üzerine 1 su bardağı su ekleyip 10 dakika haşlayın. Diğer tarafta sos için kremayı bir tavaya alın. Üzerine ince kıyılmış sarımsak ve soya sosunu ekleyip kısık ateşte 5 dakika kaynatın. Balık ve haşlanmış sebzeleri servis tabağına alın. Üzerine sosu gezdirip servis yapın.