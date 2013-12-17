Sebzeli Hamsi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

100 gram ayıklanmış hamsiyi, çok minik parçalar halinde doğrayın. Yumurta akı ve kremayı çırparak köpürtün. Pazı, sarımsak ve taze soğanı incecik kıyın. Baharatlar ve mısır unu ile harmanlayın. Yumurta akı ve kremayı yavaşça karıştırarak ilave edin. Yuvarlak bezeler oluşturup, üzerine zeytinyağı ekleyin. Hazırladığınız bezelerin üzerini hamsi filetosu ile rulo yapıp kaplayın. 200 derece fırında 5 dakika kızartın.