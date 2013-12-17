Sebzeli Hamsi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram hamsi
Yarım yumurtanın akı
1 kahve fincanı krema
6 adet taze pazı yaprağı
1 dal taze soğan
1 diş sarımsak
100 gram mısır unu
Tuz
Karabiber
Bir tutam yenibahar
2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
YAPILIŞI
100 gram ayıklanmış hamsiyi, çok minik parçalar halinde doğrayın. Yumurta akı ve kremayı çırparak köpürtün. Pazı, sarımsak ve taze soğanı incecik kıyın. Baharatlar ve mısır unu ile harmanlayın. Yumurta akı ve kremayı yavaşça karıştırarak ilave edin. Yuvarlak bezeler oluşturup, üzerine zeytinyağı ekleyin. Hazırladığınız bezelerin üzerini hamsi filetosu ile rulo yapıp kaplayın. 200 derece fırında 5 dakika kızartın.