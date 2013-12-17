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Sebzeli Hamsi

Sebzeli Hamsi
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram hamsi

Yarım yumurtanın akı

1 kahve fincanı krema

6 adet taze pazı yaprağı

1 dal taze soğan

1 diş sarımsak

100 gram mısır unu

Tuz

Karabiber

Bir tutam yenibahar

2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

YAPILIŞI

100 gram ayıklanmış hamsiyi, çok minik parçalar halinde doğrayın. Yumurta akı ve kremayı çırparak köpürtün. Pazı, sarımsak ve taze soğanı incecik kıyın. Baharatlar ve mısır unu ile harmanlayın. Yumurta akı ve kremayı yavaşça karıştırarak ilave edin. Yuvarlak bezeler oluşturup, üzerine zeytinyağı ekleyin. Hazırladığınız bezelerin üzerini hamsi filetosu ile rulo yapıp kaplayın. 200 derece fırında 5 dakika kızartın.
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