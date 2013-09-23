Sebzeli Hamsi Böreği

Sebzeleri küçük küçük doğrayın. Tuz, karabiber ve pul biberi ayarlayın. Kılçıkları çıkarılmış hamsilerin yarısını, hafifçe yağlanmış yuvarlak bir tepsiye, ortadan kenarlara doğru dizin (hamsi filetoların baş kısımları tepsinin tam orta noktasına bakıyor olmalı). En kenarda olan hamsilerin kuyruk kısımlarını tepsinin dışına sarkıtın. Sebzeli harcı yayın. Kalan hamsileri de sebzeli harcın üzerine aynı şekilde dizin. İlk hamsi katında bulunan ve kuyruk kısımları dışarıya doğru sarkan hamsilerin kuyruklarını ikinci kattaki hamsilerin üzerine kapatın. Bir buçuk çorba kaşığı tereyağını küçük parçalar halinde keserek, hamsilerin üzerine yayın. 180 derece fırında yarım saat pişirin. Sıcak olarak servis yapın.