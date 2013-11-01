Sebzeli Levrek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
8 adet levrek ya da çipura fileto
1 adet soğan
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1'er adet sarı ve kırmızı dolmalık biber
1 adet havuç
2 adet domates
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı karabiber
4 dal taze biberiye
Yeteri kadar tuz
YAPILIŞI
Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine halka doğranmış soğanı serpiştirin. Üzerine balıkları yerleştirin. 3
çorba kaşığı zeytinyağı gezdirip, karabiber, biberiye ve tuz serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında
15 dakika pişirin. Jülyen doğranmış sarı-kırmızı dolmalık biber ve havucu wok tavaya yoksa yapışmaz
yüzeyli bir tavaya alıp, kalan zeytinyağında soteleyin. Rendelenmiş domates ve sarımsak ilave edip, sebzeleri diri kalacak şekilde pişirin. Biberli karışımı balığın üzerine gezdirip servis yapın.