Sebzeli Levrek

Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet levrek ya da çipura fileto



1 adet soğan



4 çorba kaşığı zeytinyağı



1'er adet sarı ve kırmızı dolmalık biber



1 adet havuç



2 adet domates



2 diş sarımsak



1 çay kaşığı karabiber



4 dal taze biberiye



Yeteri kadar tuz