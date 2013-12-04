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Sofra / Deniz Ürünleri / Sebzeli Levrek

Sebzeli Levrek

Sebzeli Levrek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet levrek

4 adet arpacık soğan

4 diş sarımsak

2 adet büyük boy patates

2 adet havuç

1 kahve fincanı su

4 adet defne yaprağı

8 adet mantar

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Soğan ve sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Küp doğranmış patates ve havuç ekleyin. Su ilave edip pişmeye bırakın. Levrekleri temizleyip, ızgarada önlü arkalı pişirin. Sebzeli karışımı ve levrekleri fırın tepsisine alın. Üzerini alüminyum folyo ile kapatıp, önceden ısıtılmış 150 derece fırında 30 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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