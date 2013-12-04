Sebzeli Levrek

Soğan ve sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Küp doğranmış patates ve havuç ekleyin. Su ilave edip pişmeye bırakın. Levrekleri temizleyip, ızgarada önlü arkalı pişirin. Sebzeli karışımı ve levrekleri fırın tepsisine alın. Üzerini alüminyum folyo ile kapatıp, önceden ısıtılmış 150 derece fırında 30 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.