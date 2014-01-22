Sebzeli Levrek Buğulama

Patates, havuç ve kerevizi temizleyip ince halkalar şeklinde doğrayın. Maydanoz, dereotu ve salata yapraklarını incecik kıyın. Derin bir tencereye önce sebzeleri ve yeşillikleri yerleştirin. Mantarları ve limonu dilimleyip tencereye alın. Üzerine defne yaprağı, tane karabiber ve 1 çay bardağı zeytinyağını ekleyip kısık ateşte pişirin. Sebzeler hafifçe yumuşayana kadar pişirdikten sonra filetosunu çıkardığınız levreği sebzelerin üzerine yerleştirin. Limon ve biberleri dilimleyip balığın üzerine yerleştirin. Kısık ateşte balık yumuşayana kadar pişirin. Sebzelerle birlikte servis yapın.